Villarruel aprobó un aumento a senadores tras la polémica

A principios de mes se armó un revuelo por los aumentos en torno al 30% que habían autorizado los titulares de la Cámara de Diputados y el Senado, que luego Javier Milei mandó a retrotraer tras el escándalo desatado. En las últimas horas, se reactivó la polémica luego de que se corrobore que los senadores cobraron sus haberes con aumentos.

Para marzo, cuando se produjo el intento de aumento y el jefe de Estado ordenó a Villarruel y Martín Menem, titular de Diputados, retrotraer las dietas a diciembre. En el Congreso se habían otorgado dos aumentos, 16% en enero y 12% en febrero. “Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor”, había dicho el Presidente tras emitir la orden.

La decisión fue cuestionada por Villarruel que días después defendió el incremento en declaraciones a la prensa, pero dijo que iba a acatar la decisión. Si bien se preveía que, más allá de plantear sus diferencias, la titular de la Cámara alta había oído la orden del mandatario, se confirmó que los integrantes del Senado cobraron sus sueldos con el 16% otorgado en enero. Es decir, que Villarruel volvió para atrás, pero no tanto como había pedido Milei.