Vizzotti: "Estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó este martes al país luego de su viaje a Rusia junto a un cargamento de 650.000 dosis de Sputnik V, de las cuales 400.000 corresponden al componente 1 y 250.000 al componente 2.

El vuelo de Aerolíneas Argentina AR 1065 arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 9.44 hs.

Al llegar, Vizzotti brindó una conferencia de prensa en la que compartió detalles de las reuniones que mantuvo con los integrantes del Instituto Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

"Estamos recibiendo en los próximos días, para fin de esta semana, 300 mil componente 2 de Richmond y luego otras 300 mil. Tenemos pendiente de recibir 2.2 millones de dosis de Astrazeneca y dos llegadas más de Sinopharm", sostuvo la titular de la cartera sanitaria.

"Con esta cantidad de dosis estamos bien cerca de los 50 millones para seguir avanzando con la vacunación", afirmó, agregando que se espera alcanzar pronto el objetivo del 60% de población vacunada.

Al ser consultada por la situación de la variante Delta en el país, la ministra aseguró que "se tomaron medidas específicas para poder retrasar la circulación predominante de la variante Delta. Esas medidas fueron exitosas, es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos 202 casos aislados".

En tanto, indicó que 180 de esos casos "están relacionados con viajes o contactos con viajeros". Por otro lado, hay 10 contagiados que "no tienen nexo epidemiológico" y se siguen investigando. De no encontrar ese nexo, "la definición de circulación comunitaria es que haya alguna persona que no tenga contacto con un viaje o haya viajado en algún momento. Eso no quiere decir que tengamos circulación predominante".