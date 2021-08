"La gran mayoría ha aceptado la combinación de vacunas", afirmó Vizzotti

Luego de la presentación por parte del jefe de Estado, Alberto Fernández, del plan Argentina Programa en Tecnópolis, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, respondió preguntas a la prensa.

Ante la consulta de diario Hoy sobre la campaña de vacunación, señaló: "Estamos con el cronograma de agosto, empezando a recibir vacunas de la Federación Rusa, con el cronograma de las vacunas de AstraZeneca que también nos van mandando, y trabajando para avanzar con el uso de las vacunas de producción local y en el tema del intercambio. Asique escalando la vacunación de las segundas dosis y de adolescentes priorizados, y trabajando para seguir ampliando las coberturas".

En cuanto a la combinación de vacunas, dijo a la prensa que "se ha hecho un trabajo muy serio, que tiene evidencia científica, consenso de los expertos y consenso federal. La población lo ha visto de esa manera y la gran mayoría ha aceptado la combinación, lo cual es muy importante para completar su protección y enfrentar esto que viene en relación a la variante Delta, que aún no la tenemos en forma predominante circulando en Argentina gracias a las medidas y al esfuerzo de la población. Debemos sostener eso y aprovechar para ganar tiempo y seguir vacunando".

Ante la pregunta del diario Hoy sobre el porcentaje de la población que aún no están convencidos de vacunarse, la ministra expresó: "Por ahora seguimos teniendo mucha demanda, y no llegamos a la instancia de que haya vacunas sin aplicar porque la gente no se las quiera aplicar. Estamos favoreciendo el acceso a la demanda espontánea para quienes no pudieron anotarse o ir, y hacemos el casa por casa por si alguien tiene alguna duda".