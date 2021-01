Yedlin: “Las PASO son una encuesta demasiado cara”

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública en la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, se refirió a la situación epidemiológica y los planes de vacunación, y al respecto señaló que “estamos en un momento de mucha esperanza. El hecho de que Argentina tenga vacunas seguras y eficaces para iniciar una vacunación de escala es una buena situación. Si bien vamos a tener que convivir con el virus, hay muchas partes del mundo donde no se están consiguiendo”.



El diputado anticipó que, a pesar de que las que se están aplicando “son vacunas seguras” y que “se vacunaron más de 200.000 casi sin efectos colaterales, las nuevas cepas son muy contagiosas, tan o más agresivas que las otras, y nos van a llegar a la Argentina también. A pesar de las vacunas, este va a ser un año duro también”.



Yedlin fustigó a la oposición al remarcar que “cuando estuvo la cuarentena, estuvieron en contra. Cuando se flexibilizó, en contra. Cuando hubo vacuna, estuvieron en contra de la vacuna, y después, de la dosis. No es toda la oposición, pero hay un grupo que todo le viene mal con el objetivo de hacer política, pero política chiquita. Es canallesco”.



El diputado indicó que “la oposición quiere manejar la agenda del parlamento sin tener los números. Llevamos un año de chantajes. Dicen que tal tema no se trate con agenda pública. Los números nos los dieron la votación de los argentinos”.



Y en relación a la eliminación de las PASO, señaló que tiene acompañamiento “de algunos gobernadores de la oposición, como Morales o Valdés”. “Las PASO son una encuesta muy cara”, disparó, y destacó que “sabemos que puede ser un año complicado con la pandemia y nos pareció a nosotros y a los gobernadores que podríamos llevar la elección directamente a octubre”.



“Hay provincias que tienen sus PASO”, destacó, y agregó que “es un tema que no es de bloques, sino de opiniones”, y que “hay que discutirlo cuanto antes porque tenemos que ser previsibles con la población. Tiene que haber reglas electorales claras”, concluyó Yedlin.