Indignación por el crimen de Lara: condenaron a los asesinos, pero ninguno a perpetua

Tres delincuentes fueron condenados ayer por el crimen de Lara Fernández (15) en enero de 2022 durante un robo en Lomas de Zamora, aunque insólitamente ninguno lo hizo a prisión perpetua y la pena máxima impuesta fue de hasta 24 años.

Cristian Maidana recibió 20 años, Alan González 24 (se lo juzgó también por otro crimen) y Leandro Strassera a 21.

“No lo consideraron homicidio criminis causa, que es lo que pidieron la fiscalía y la querella, sino homicidio en ocasión de robo, que es lo que solicitó la defensa de los condenados”, dijo Laura, la madre de la víctima, y amplió: "No estamos conformes para nada, vamos a apelar. Hubo justicia, pero no fue justa. Si bien los años que les dieron no son pocos, era para una perpetua”.

Aseveró que siente ”bronca y tristeza. Parece que tienen que seguir matando personas para que se pudran en la cárcel. Los jueces no empatizaron, Lara no será pariente de ellos.¿Quién va a confiar en la Justicia? Después está la gente que hace justicia por mano propia”.

González también fue condenado por el crimen de Hugo Domato, un jubilado de 70 años el 2 de febrero de 2022 en La Matanza, y por otros asaltos.

Hay un cuarto detenido que ahora tiene 18 años, pero, como era menor al momento del robo (15), su proceso penal se encuentra en la Justicia de Responsabilidad Juvenil.

El 1° de enero de 2022 Lara festejaba Año Nuevo con sus amigos cuando fueron sorprendidos por cuatro cacos que quisieron robarles los celulares. La adolescente se resistió y allí uno de los agresores la golpeó con la culata del arma y la mató de un tiro.

Maidana fue el primer detenido y luego fue el turno de González. Acerca de la situación de Strassera, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para quien aporte información y recién en mayo de 2023, a más de un año del crimen, fue capturado.