Accidente en 7 y 50 dejó a una mujer internada

Ocurrió por la mañana en pleno centro, calle 7 entre 50 y 51, una mujer se apuró a cruzar la calle cuando se acercaba una motocicleta.

Aún se está investigando el accidente de tránsito, pero el video muestra cómo una mujer realiza un cruce imprudente y es embestida por un motociclista que circulaba por la calle.

El conductor de la moto no pudo maniobrar para evitar la colisión, impactando con fuerza contra la señora.

Ella quedó inconsciente y recibió fuertes golpes contundentes y algunos cortes, él no recibió heridas graves.

La Guardia Urbana de Prevención y el SAME se hicieron presentes y asistieron la situación. La mujer continúa en observación médica.