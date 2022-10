Adolescente atacó a tiros a la Policía: lo arrestaron, pero lo liberaron horas después

Un dramático y violento episodio se vivió en las últimas horas en la localidad de City Bell, el cual pudo haber terminado en una verdadera tragedia, después de que un delincuente menor de edad atacara a balazos a unos policías cuando intentaron interrogarlo.

Según trascendió, todo sucedió en la zona de 473 y 31, cuando unos agentes que se encontraban realizando una recorrida de rutina observaron a dos individuos en actitud sospechosa. Debido a esto, procedieron a querer identificarlos, aunque no se esperaban con lo que se iban a encontrar.

Lejos de intentar colaborar con los uniformados, el implicado sacó un arma de fuego y efectuó varias detenciones hacia donde se encontraban los efectivos, tras lo cual tanto él como su cómplice salieron corriendo. Se inició entonces una persecución, la cual terminó a las pocas calles cuando finalmente lograron interceptarlo.

Ya reducido, lo trasladaron hasta la dependencia policial, donde constataron que se trataba de un menor de edad, de 17 años. Por su parte, el otro individuo logró darse a la fuga y al momento del cierre de esta edición contaba sin haber novedades.

Cabe mencionar que, a pesar de haberlo capturado y de que el joven haya disparado contra los agentes, la Justicia de Menores dispuso horas después que volviera con sus padres, por lo que ya se encuentra nuevamente en libertad, algo que causó verdadera indignación en los vecinos de la localidad cuando se enteraron de lo ocurrido.

Asimismo, trascendió que, a pesar de la balacera, no hubo que lamentar víctimas y no se registró ningún herido. Como bien informó diario Hoy, la inseguridad en City Bell parece no tener fin e incluso esta misma semana un local fue atacado a piedrazos por un grupo de delincuentes, todos de muy corta edad.

El último blanco fue el local XL Extra Large, ubicado en la zona de calle 473 y diagonal 3, cuando se encontraba cerrado. Los ladrones ingresaron al lugar después de destrozar los cristales y salieron corriendo con una importante cantidad de mercadería.