Allanaron a un padre e hijo en Villa Urquiza por vínculos con el terrorismo

Un padre e hijo fueron allanados y demorados esta mañana acusados de facilitar y distribuir material de una ideología terrorista denominada Individualistas Tendiendo a los Salvaje o ITS. No es una organización si no más bien un estilo de lucha de aquellos que se identifican con la misma.

ITS fue el responsable de atentados en Chile entre 2017 y 2019 cuando se colocaron varios explosivos en las casas de los empresarios.

Dos argentinos, padre e hijo, fueron allanados en el día de hoy por su supuesto rol en la organización. Según la denuncia proveniente de Italia, serían los administradores de un blog luego que se detectara un logeo con usuario y contraseña en una página web de ITS.

“Se identificaron en la red de forma inequívoca las computadoras desde las que los administradores iniciaron sesión en la página web, dentro de las que se detectó un dispositivo identificado en Argentina, geolocalizado en Buenos Aires”, dice el informe.

Si no hay impedimentos, ambos quedarán libres en breve.