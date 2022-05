Aparecieron nuevas denuncias contra la intervención de SOEME

Los polémicos interventores del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), continúan recibiendo denuncias en su contra de parte de los afiliados del gremio. Ahora se conoció un nuevo incidente con otra damnificada, que aseguró haber recibido múltiples maltratos de Heriberto Deibe.

“Somos rehenes de una afiliación que no tenemos ganas de seguir sosteniendo”, acusó la denunciante. Además, detalló que presentó la desafiliación del Sindicato, la cual ha sido rechazada una y otra vez. En este sentido denunció que desde la institución exigen el envío de una carta documento para poder desafiliarse, la cual tiene un costo de $1.500.

Silvina, la damnificada, afirmó en diálogo con diario Hoy que busca dejar de formar parte del sindicato luego de 26 años por la situación vivida y los pormenores que conlleva la intervención del Soeme, donde los afiliados no tienen acceso a la gestión ni a los registros.

“El trato que recibí fue espantoso, solicité hablar con autoridades y me dijeron que no había nadie”, agregó Silvina, quien siguiendo con su relató afirmó: “Si hay una intervención, no estamos en condiciones de revisar balances, ni somos convocados absolutamente para nada. Entonces, yo no quiero estar en un sindicato bajo ese contexto”.

Antecedentes

Como bien informó este multimedio en ediciones anteriores, Heriberto Deibe, uno de los polémicos interventores, ya contaba con denuncias en su contra. La víctima, una auxiliar docente de 39 años, explicó que en octubre de 2020 ella era la referente del distrito Tigre, mientras que él era “delegado reorganizador a nivel provincial por el sindicato Soeme”, aclarando que el gremio se encuentra intervenido.

En ese marco, contó: “El 22 de octubre (de 2020) mantuve un encuentro con Deibe (…) me citó a charlar como dirigente del distrito. Tuve que llevarle problemáticas, aunque en realidad quiso citarme para imponerme a una persona que está suspendida provisoriamente por fallo judicial. Cuando le planteé la situación de este sujeto, empezó a gritarme varias veces. Me decía vos me tomás de pelotudo, las cosas son como yo digo”.

Además, una fuente consultada por este multimedio señaló que otra mujer sufrió “acoso sexual” por parte de Deibe. Según se indicó, fue echada de su cargo y se recluyó en su hogar. Si bien ella todavía no radicó la correspondiente denuncia por miedo, de acuerdo a un calificado vocero, no descarta hacerla.