Luciana Salazar denunció a su expareja, Martín Redrado por abusos

Esta mañana, Luciana Salazar, reconocida modelo argentina que estuvo en pareja con el economista Martín Redrado y con quien comparten una hija, lo denunció por haberse avanzado sobre ella en varias ocasiones.

"Redrado me avanzó y mi abogado me dijo que lo que hizo fue abuso. Lo tuve que frenar varias veces, no deja de ser un abuso. Me avanzó muchas veces no estando juntos", contó Salazar en una nota con el programa conducido por Luciana Rubinska, en C5N.

Además, agregó que su abogado, Mariano Cúneo Libarona, quién no la está patrocinando actualmente, fue el que le explicó que ese tipo de situaciones significan abusos.

"Cuando una persona te avanza sin tu consentimientos y lo tenés que frenar es abuso. Mi abogado de ese momento, Cúneo Libarona, me explicó que eso igual es un abuso aunque después diga que no. Obviamente él después no avanzó", detalló.

A su vez, dijo que el economista la ataca "por despecho" y también porque ella no acepta sus "pedidos sexuales". En ese sentido, admitió: "¿Por qué yo estoy viviendo esto? Es injusto para mí y para mi hija. Hay muchas cosas que él hace en 'OFF' y yo tengo que defenderme en 'ON'. Él hace todo para hacerme quedar como una mentirosa cuando es todo al revés".

Por último, destacó que irá a la Justicia para denunciarlo y terminar con el calvario que vive a causa del extitular del Banco Central, con el cual, como mencionamos anteriormente, comparte una hija.