Un policía retirado se resistió a un robo en Glew y lo mataron

Un policía de la Ciudad retirado fue asesinado este lunes por dos “motochorros” que lo sorprendieron para intentar robarle. En ese momento, el hombre se encontraba acompañando a su hijo a tomar el colectivo en la localidad bonaerense de Glew.

En ese momento, el damnificado se identificó como personal policial y extrajo su arma reglamentaria. Sin embargo, no la utilizó. El oficial retirado fue alcanzado por una lluvia de balas, en presencia de su hijo, provocada por uno de los delincuentes. Tras los disparos, ambos ladrones escaparon con la moto.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 7ª de Almirante Brown se hizo presente en el lugar: el cuerpo de Alajarín yacía tendido en el piso. Es que, el ex policía no alcanzó a ser asistido por el SAME. Falleció en el acto.