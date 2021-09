Asalto a mano armada a metros del Parque San Martín

Un joven de 23 años fue asaltado en las últimas horas en las inmediaciones del Parque San Martín, y los dos motochorros que lo atacaron escaparon con sus elementos de valor y permanecen prófugos.

La víctima fue sorprendida en la esquina de 23 y 54, alrededor de las 22 del miércoles. Lo apuntaron con un arma de fuego y le pidieron el celular y la billetera. Segundos después, los hampones huyeron por 54 en sentido ascendente, de acuerdo al perjudicado, quien se comunicó con este medio y aclaró que por el momento no radicó la denuncia. “Es más el tiempo que perdés en la comisaría con trámites, que la ganancia que sacás. En definitiva, nunca agarran a nadie y lo que me sacaron no lo voy a recuperar”, relató.