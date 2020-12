Así es la casa donde falleció Diego Maradona

Diego Armando Maradona salió del hospital el 11 de noviembre tras su operación de un hematoma subdural y fue a un domicilio en San Andres, en la región metroplitana de Buenos Aires. El astro argentino fue trasladado allí para estar vigilado y recibir cuidados médicos ya en su domicilio pero las condiciones, según informaron fuente allegadas, no eran las mejores.

Diego pasó sus últimos días en una casa que no tenía un habitación acomodada tal y como necesitaba, según explica este diario argentino. El 10 estuvo en una casa de varios pisos pero, al no poder trasladarle a los dormitorios de los pisos superiores, le adaptaron una habitación en el piso inferior que no tenía las mejores condiciones para el reposo.

Fuentes informaron que la casa contaba con una cama de matrimonio, un televisor de 32 pulgadas y aire acondicionado pero, por otra parte, contaba con un baño químico y no con un aseo completo al uso. También tenía un sillón de masaje y habían adquirido varios estores para evitar la entrada excesiva de luz natural.

El vínculo con los propietarios fue rubricado por solo tres meses, hasta enero de 2021, cuando esperaban que, ya recuperado, pudiera volver a la actividad en Gimnasia.

La casa, según la solicitud elevada por la psiquiatra a la prepaga, debía contar también con “enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico. A su vez, contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se consideraba necesario el traslado”.

De toda la lista, solo fue proporcionada la atención 24 horas de enfermeros, que rotaron en turnos de ocho horas y contaban con una habitación a disposición para descansar entre control y control (de esa forma, además, le daban privacidad al paciente, un ítem que reclamaba Maradona, tal como quedó consignado en los chats que vieron la luz entre la familia y los profesionales).