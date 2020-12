Proponen retirar la 10 de Gimnasia en honor a Diego Maradona

Un grupo de hinchas de Gimnasia y maradonianos que se hacen llamar "Ciudad de Dios", con Horacio Galeano, representante y productor de eventos, a la cabeza, le enviaron una carta este miércoles al presidente Gabriel Pellegrino con motivo de proponerle que el club le haga un homenaje a Diego Maradona, quién falleció siendo el entrenador del Lobo.

¿Cuál fue el pedido? Apartar para siempre la camiseta número 10 de la institución.

"El mejor homenaje que podríamos hacerle a Diego, a la persona que nos hizo renovar la fe, que nos brotó de alegría popular, es el retiro de la camiseta número 10. Este momento será un instante mágico e histórico para la institución”, aseguró en la carta el grupo denominado “Ciudad de Dios”, liderado por Horacio Galeano, socio que firma la carta.

A pesar de esto, la dirigencia del club aún no definió de qué manera homenajear a su último entrenador, pero en caso de elegir esta idea, Matías Pérez García será quien tendrá que buscarse un nuevo dorsal.

"Su muerte me provocó una enorme tristeza, porque Diego era el fútbol, supera todo. Y por otro lado tengo bronca, porque desde el entorno no lo cuidaron. No tuvieron los huevos para decirle que no”, dijo Pellegrino en los últimos días.

Así mismo, este reconocido grupo de hinchas también realizó un pedido a la ciudad de La Plata por un proyecto para homenajear al astro argentino con varios monumentos.