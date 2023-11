Balean en las piernas a dos jóvenes primos en City Bell

Un feroz y salvaje episodio tuvo lugar en la localidad de City Bell, cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta balearon a otros dos muchachos, primos entre sí, y los dejaron gravemente heridos. Hasta el momento no hay detenidos.

Fuentes le detallaron a Trama Urbana que el brutal incidente tuvo lugar en la zona de 448 y 31, cuando los dos damnificados caminaban por el lugar. Sin embargo, en ese instante aparecieron dos individuos a bordo de una moto y los amenazaron.

Eran cerca de las 13.30 cuando los malhechores se cruzaron en el camino de los dos primos y les apuntaron con un arma de fuego. “Efectuaron un disparo a la altura de la cabeza de uno de los chicos, pero de milagro la bala no salió”, detalló un testigo.

Lejos de desistir de su accionar, los maleantes siguieron gatillando sobre diferentes partes del cuerpo de los jóvenes hasta que el proyectil salió y terminó impactando en las piernas de uno de ellos.

Al ver esto, el primo del chico, en una situación de desesperación viendo que no paraban de disparar, decidió intervenir y se puso a forcejear para sacarles el arma. No obstante, durante la pelea le gatillaron en la cabeza también al segundo chico, pero nuevamente la bala no salió.

Finalmente, y siempre bajo el relato de los testigos, allí pudo sacarle la pistola y la tiró a la casa de un vecino para impedir que siguieran con su accionar delictivo. Luego de esto, los delincuentes volvieron a su moto y escaparon con rumbo desconocido.

La investigación y la denuncia

Si bien todo ocurrió el pasado 4 de noviembre, recién se conoció en la jornada de ayer, cuando un familiar de las víctimas decidió contar lo que les había pasado, ya que asegura que “la causa está estancada”. Asimismo, esta persona aseguró que la pistola utilizada en el ataque pertenece a un policía y habría sido robada por los sujetos.

Cabe mencionar que por los disparos uno de los chicos terminó con una fractura en la pierna, mientras que el otro también sufrió lesiones. Asimismo, se incautó en el lugar un casquillo y la mencionada arma de fuego.

“Ya habíamos denunciado que desde horas antes estaban merodeando la zona”, añadió el testigo. “Esto es la culminación de lo que se esperaba; ya que en otras ocasiones estos tipos realizaron amenazas, roturas y exhibición de armas a nuestra familia”, concluyó.

No obstante, aclaró la versión oficial de lo sucedido: “Es una pelea entre personas del malvivir; la víctima, que sería ‘amiga de lo ajeno’ y junto a otro hombre en ese momento, recibió un disparo en la pierna y está fuera de peligro”.

Por su parte, aseveró: “En la pelea a los agresores, que son dos, se les cayó el arma, que la tenemos incautada y era una pistola con secuestro. Tenemos identificados a los dos implicados y se han pedido distintas medidas procesales”.