Banda de delincuentes asaltó dos barrios privados de ruta 2

Una madrugada de terror vivieron dos familias de diferentes barrios privados ubicados sobre la ruta 2, justo en el límite entre La Plata y Brandsen, que fueron víctimas de sendas entraderas. Se trata de los countries Campos de Roca y Área 60, los cuales se encuentran los kilómetro 65 y 64, respectivamente.

Los hechos tuvieron lugar durante horas de la madrugada y, si bien todavía resta llevar a cabo las correspondientes averiguaciones, todo indica que se trató de la misma banda de delincuentes. Cabe mencionar, además, que una de las víctimas es secretaria de un Tribunal Federal.

Según trascendió, los implicados (actuaron al menos cinco) utilizaron inhibidores de señal para desactivar las alarmas y que no pudieran realizarse llamadas al 911. Además, estaban encapuchados y llevaban puestos guantes para no dejar rastros. Otro dato que da cuentas de que se trató de un golpe planificado es que los asaltantes llevaban pistolas con silenciador, chalecos antibalas, pasamontañas y precintos plásticos.

Si bien todavía se desconoce cómo hicieron para lograr ingresar a los predios, lo cierto es que una vez en el interior redujeron a los moradores de una de las viviendas y comenzaron a recorrer el interior del inmueble para apoderarse de todo lo que encontraban. De esta manera, se hicieron con dinero en efectivo y varios elementos de valor, tras lo cual se dieron a la fuga.

No obstante, su accionar delictivo no se detuvo allí y fueron hasta el segundo barrio privado, donde actuaron exactamente de la misma manera: ingresaron tras violentar parte del perímetro, usaron los inhibidores y redujeron a toda la familia. Ya con la situación controlada, se hicieron con una suma que no trascendió, además de objetos que encontraron en el lugar.

Ya con el cuantioso botín en su poder, se dieron a la fuga con rumbo desconocido y al cierre de esta edición continuaban siendo intensamente buscados por las autoridades, aunque por el momento nada se sabía sobre ellos. El análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, públicas y privadas, será clave para esclarecer el hecho.