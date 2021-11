Caso Julián Giménez: el acusado que lo pisó con la camioneta dijo que no tuvo intención de matarlo

Santiago Tomás Mazzini, el abogado acusado de haber atropellado y matado con su camioneta al piloto de aviones Julián Gustavo Giménez que circulaba en moto, con el que había tenido una discusión de tránsito en el partido de Vicente López, dijo que "no tuvo la intención de matar a nadie" y que se siente "arrepentido profundamente", aunque responsabilizó a la víctima de haber tenido una "conducta impropia e imprudente" porque lo había perseguido para asustarlo e insultarlo.

La declaración espontánea fue realizada por escrito por el acusado ante el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, en el marco de la investigación por el "homicidio simple" del joven de 28 años que investiga el fiscal de Vicente López Este Martín Gómez.

"No tuve la intención de matar a nadie, esto solo ha sido un accidente de tránsito con un desenlace luctuoso no querido por nadie", dijo en el escrito al que Télam tuvo acceso, y que fue presentado por recomendación de su abogado defensor, Juan Manuel Jordan Chelini.

Tras permanecer tres meses prófugo, Mazzini fue detenido el viernes de la semana pasada tras un allanamiento en la localidad bonaerense de Don Torcuato y, luego, se negó a declarar en la indagatoria ante el fiscal Gómez.

Luego de una discusión de tránsito, relató: "Me acerco demasiado y suelto el acelerador de mi auto para inmediatamente pisar el freno y no colisionar con la moto y la misma inercia del vehículo hizo chocar la moto y que su conductor salga despedido hacia la vereda", dijo Mazzini, quien agregó que: "En ningún momento tuve intención de dañar su motocicleta ni lesionar su persona y me siento arrepentido profundamente de haber acelerado para alcanzar a esta persona para luego provocar un accidente de tránsito".

Tras el impacto, el hombre aseguró que comenzó a llamar al 911, se quedó "en el lugar más de cuatro horas", proporcionó "los datos necesarios" a la Policía que se hizo presente y no se fue "a ningún lado".