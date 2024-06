Caso Loan: nuevos rastrillajes en un campo de la funcionaria detenida

Después de varios días sin rastrillajes en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña, este jueves se concretó un operativo especial en un campo de la exfuncionaria detenida, detallaron voceros oficiales.

Fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que la Policía rastrillaba un campo de María Victoria Caillava, el cual se encuentra a tres kilómetros de la casa de Catalina, la abuela del menor.

La Justicia Federal indicó que este operativo en la localidad 9 de Julio se lleva a cabo tras un testimonio clave.

En la escena, trabajaron alrededor de cincuenta efectivos policiales con palos y con perros para encontrar rastros de Loan, aunque al cierre de esta edición todavía seguía sin haber rastros sobre el menor.

Gustavo Briend, abogado de la mamá y del hermano del pequeño, habló con la prensa en Goya, Corrientes y destacó: “No descartamos ninguna posibilidad, pero la hipótesis principal es la de trata. Se están haciendo rastrillajes en un lugar muy cercano a la casa de la abuela, así que la posibilidad existe”.

“Hay una posibilidad importante porque hay un equipo importante de las fuerzas federales que están en un lugar donde se pudieron haber olvidado en un primer momento. Se está revaluando todo y se está trabajando con pistas certeras en la zona”, detalló.

A su vez, manifestó que este nuevo rastrillaje se realiza porque hay elementos nuevos: “En ese lugar hay una edificación precaria que en la zona se conoce como tapera”.

Al ser consultado sobre si cree que podría haber más detenidos o involucrados, Briend subrayó: “Creo que hay otras personas vinculadas, hay agentes externos vinculados a este caso y no descartamos otras versiones”.

Citaron a los padres

La Justicia Federal citó a los padres y los hermanos de Loan Danilo Peña para que presten declaración testimonial en la fiscalía de Goya.

El abogado Gustavo Briend confirmó a la prensa que era un hecho que tenían previsto. “Lo esperábamos”, aseguró el letrado, al tiempo que señaló: “Está empezando una nueva investigación y era necesario que declaren”.

Por su parte, el representante de los padres y los hermanos del menor desaparecido desde el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes, fueron citados como testigos.

“A partir de hoy van a tener asistencia psicológica. Desconozco por qué no lo hicieron antes”, subrayó. En este contexto, Briend insistió que “toda la investigación anterior no puede descartarse”, mientras que no se refirió a los allanamientos realizados anoche en la casa de la abuela de Loan.

“La hipótesis de que se perdió se abandonó definitivamente”

Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Goya aseveraron que la exfuncionaria municipal, María Caillava, y el excapitán de la Armada, Carlos Pérez, fueron los cabecillas de la desaparición de Loan, el niño de cinco años de quien nada se sabe hace 14 días.

Los profesionales señalaron que “la zapatilla” del niño hallada “fue plantada, hubo una clara alteración de la escena del hecho”.

Insistieron en que “el único norte es encontrar” al nene y, en la conferencia que brindaron ayer, contaron: “Notamos inconsistencia en algunas evidencias y que había un entorpecimiento en la investigación”, al tiempo que reportaron el alerta a Interpol y que activaron el alerta Sofía.

Según plantearon, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez “hicieron todo el mecanismo de distracción para que se produzca la captación de Loan”. En este sentido, Barry consideró que tuvieron un “panorama más claro” cuando realizaron la Cámara Gesell con los primos del menor, a diferencia de la reconstrucción hecha con los detenidos.

“El niño debería haber gritado y llorado si se perdió”, estimaron los fiscales, a la vez que confirmaron que “Loan no salió de la zona entre la casa de la abuela y los montes aledaños”, y que tampoco llegó a donde estaba la zapatilla, según los registros de los perros. Estos solo obtuvieron datos de la víctima entre la vivienda de la abuela y el naranjo, que son 576 metros aproximadamente.

A su vez, afirmaron que ninguno de los imputados pudo explicar cómo se perdió el menor, y que “esa hipótesis se abandonó definitivamente”. Dijeron: “Tenemos material importante que no vamos a develar para confirmar la dirección de la causa. El tiempo que permaneció en ambos vehículos fue del 100% en el de María Caillava y un 50% en el de Carlos Pérez”.