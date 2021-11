City Bell, minado por la delincuencia

City Bell se convirtió en el último tiempo en tierra de ladrones, donde los robos proliferan a diario. En esta oportunidad, sujetos desconocidos se apoderaron de dos bicicletas, con las que se dieron a la fuga y nada se sabe de ellos.

Una de las bicis, rodado 29, se la sacaron a punta de pistola a un hombre, en 28 y 478. Mientras que a la otra víctima, se la sacaron de un bicicletero ubicado en calle Cantilo. “Estaba atacada con tres vueltas”, se lamentó el damnificado.

“City Bell ya no es lo de antes, no se puede vivir más acá y la culpa la tiene la Policía, que hace rato que no nos cuida”, dijo un vecino.

Violento robo motochorro en La Loma

Un hombre fue asaltado por dos delincuentes que le apuntaron con una pistola y un cuchillo en las últimas horas, mientras caminaba por un sector de La Loma, de acuerdo a lo denunciando por el propio damnificado.

En contacto con este medio, el joven de 28 años refirió que estaba circulando por 45 entre 26 y 27 la noche del miércoles, cuando fue abordado por dos motochorros. “Uno me encañonó y otro me mostró una cuchilla”, narró el perjudicado.

Sin oponer resistencia, entregó todo lo que llevaba encima: “Iba con una riñonera y me sacaron lo que había dentro: el celular, algo de plata y hasta un blíster de un medicamento”, se lamentó.

Consumado el suceso, los autores del mismo se perdieron de vista y hasta el momento nada se sabe de ellos. “Por suerte no llegaron a agredirme, pero el miedo no me lo saca nadie. Necesitamos más acción de la Policía, más presencia”, culminó.