Clausuraron La Queimada e investigan a su dueño

Clausuraron La Queimada mientras se revisa la documentación que respalda su habilitación. Por su parte, Alejandro Medina, el joven tatuador de Altos de San Lorenzo sigue en coma.

El joven que fue atropellado a la salida de La Queimada lucha por su vida y se investiga si existe alguna responsabilidad del dueño del boliche y si las habilitaciones que deben presentar por la venta de bebidas y sustancias son correctas.

En todo este contexto, el conductor sigue prófugo y buscan cambiar la carátula de la causa a "Tentativa de homicidio".

Por su parte, el propietario del boliche bailable expresó sobre el origen de los incidentes que derivaron en el ataque a Alejandro Medina.

En principio, se solidarizó con el joven y con su familia por el dramático episodio sufrido: "Espero que no le pase nada malo y que se pueda recuperar", indicó el dueño de La Queimada.

Después contó que la historia comenzó en el interior del recinto donde "un grupo de chicos estaba haciendo cosas indebidas dentro del local". Y continuó, "nos avisó una clienta, que viene cotidianamente, que le estaban poniendo pastillas en su bebida. Entonces, decidimos sacarlos porque eso no lo permitimos dentro del establecimiento" explicó.

Luego, el comerciante expresó, "se los sacó de buena manera, en buenos términos, no hubo agresiones". "Tampoco hubo una pelea con el otro grupo que posteriormente se pelea y donde uno de estos agarra el auto y comete esa atrocidad que cometió", agregó.

También mencionó que los incidentes se dieron alrededor de "siete minutos después, porque estos chicos no se iban y empezaron a insultar al personal de seguridad que estaba apostado en su lugar de trabajo que es la puerta". "Una persona de seguridad con la que estaba hablando, que es el de remera negra, sale en defensa suya. No es amigo, no es conocido, no lo tenemos de vista, simplemente reaccionó. Y la persona que es la que hoy está apuntada como el conductor del vehículo, salió en defensa de su amigo el de remera negra". Eso generó un conflicto mayor.

También se sabe que habrían encontrado el vehículo y ropa del conductor que permanece prófugo.