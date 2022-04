Compró la moto, todavía la está pagando y ya se la robaron

n humilde trabajador sufrió el robo de su motocicleta en la localidad de San Carlos, pero lo peor de todo es que es el vehículo que utilizaba para poder ir a diario a su trabajo y poder sostener a su familia. Además, acababa de comprarla y todavía la estaba pagando.

Su pareja denunció lo sucedido a través de las redes sociales y ahora buscan desesperadamente el rodado para poder cumplir con su jornada laboral. “Ratas de mier… tienen que arruinar así a la gente. No saben el sacrificio que es poder conseguir las cosas”, dijo indignada en una publicación la esposa de la víctima.

“Estaba estacionada frente a la carnicería que está en 38 y 134, mi marido la usa para ir al trabajo”, aseveró la mujer, quien agregó: “Debemos una fortuna todavía porque no la terminamos de pagar. Tiene que aparecer, por favor, no le hacemos daño a nadie, no nos metemos con nadie, ¿por qué nos tienen que pasar estas cosas?”.

Cabe mencionar que se trata de una motocicleta Honda Blitz de color plateado con detalles celestes y cuya patente es A153LZX. Debido a esto, quienes tengan cualquier tipo de información pueden comunicarse al 221-5404417.

Resta analizar las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, para poder dar con los implicados. De igual modo, al cierre de esta edición no había pistas sobre el o los autores del hecho, que siguen prófugos de la Justicia.

En Berisso

Por su parte, en la vecina ciudad de Berisso una mujer fue víctima de un hecho de similares características, cuando desconocidos se apoderaron de su bicicleta en cuestión de minutos y se dieron a la fuga con rumbos incierto.

Este segundo episodio delictivo tuvo lugar en la zona de calle 10 y 149 Norte, cuando delincuentes se metieron en una vivienda luego de forzar una de las entradas. Con total sigilo, aprovecharon que no fueron detectados y se apoderaron de una bici Fire Bird de color negro con detales naranja.

“Ratas, Berisso es chico”, comentó completamente indignada la damnificada, quien aseguró que ofrece recompensa para poder recuperarla, por lo que quienes tengan cualquier tipo de información puede dirigirse a la comisaría más cercana.

De igual modo, hasta el momento nada se sabía ni del rodado ni de los delincuentes.