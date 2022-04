Acusan a un alumno de manosear a sus compañeras

Momentos desesperados viven los padres de varios alumnos de un establecimiento educativo del barrio de Villa Castells, de la localidad de Gonnet, quienes denuncian a un alumno por haber manoseado a varias compañeras.

Según trascendió se trata de la Escuela Primaria N°81 José Gervasio Artigas, ubicado en 11 y 491, donde los papás exigieron a las autoridades que tomen medidas al respecto sobre un niño que asiste a la institución y quien acusan de haber manoseado a sus compañeritos.

Siempre bajo los dichos de los denunciantes, el nene implicado es un alumno de apenas 11 años y que actualmente cursa el quinto grado. Asimismo, todo el conflicto habría comenzado luego de que algunas de las presuntas damnificadas les comentaran a sus padres las situaciones de acoso padecían por parte del niño.

Entre los hechos por los que responsabilizan al alumno, estaría el de una nena al que le envió una carta diciéndole que si en cinco minutos no iba hasta el baño y aceptaba ser su novia la iba a violar. Debido a esto, se realizó una reunión entre padres y autoridades para hablar sobre el tema.

Una de esas reuniones fue filmada por una de las madres y la misma comenzó a circular en las redes sociales. Precisamente, en la grabación se puede escuchar: “Mi hija me preguntó: ¿Qué significa violación?, porque un nene le dijo que le iba a violar”.

“Se pueden acercar al colegio y buscar soluciones, pero las mismas no son inmediatas”, dice una de las personas presentes en la reunión. Al respecto, los denunciantes afirmaron: “La escuela no se hace cargo y no separa al alumno del resto de sus compañeros”.

Si bien tuvieron una reunión para hablar sobre este caso, las autoridades escolares habrían minimizado todo. “Se nos rieron en la cara. La directora dice que es normal que se manoseen entre los chicos. Es una respuesta tonta”, manifestó enojada.

En este momento, los padres volverán a reunirse en el colegio. “A esto no lo vamos a dejar pasar. Queremos que expulsen al nene y a los directivos”, concluyó la mujer.