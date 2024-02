Condenaron a un policía por chocar alcoholizado y matar a un joven

El sargento de la Policía bonaerense que provocó la muerte de un joven de 23 años durante un choque de motos en Lincoln, donde conducía su vehículo en contramano y bajo los efectos del alcohol, fue detenido después de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín confirmara su sentencia a cuatro años y dos meses de prisión.

La medida contra Juan Manuel Odermatt (31) se llevó a cabo el jueves, dos días después de que los camaristas Carlos Mario Portiglia y Luis Alberto Beraza emitieran el fallo de segunda instancia sobre el caso. Esta decisión ratificó la condena por "homicidio culposo agravado por ser funcionario policial" de Eduardo Guerrero (23) y por causar "lesiones culposas" a la pareja de este, Priscila Amado.

Odermatt fue trasladado a una dependencia policial local, donde permanecerá alojado hasta que haya espacio disponible en alguna de las unidades penitenciarias de la zona, donde cumplirá su condena de cuatro años y dos meses.

La madre de la víctima, Itatí Domínguez, expresó sentirse aliviada y deseó que el condenado "aprenda a valorar la vida de los demás". Añadió: "No puedo decir que ganamos porque mi hijo ya no está con nosotros. Pero sí puedo decir que esto puede ser una lección. Espero que dentro de la cárcel comprenda lo difícil que es la vida y entienda que lo que hizo está mal. No se puede quitar la vida de otra persona impunemente. Nos ha causado un gran dolor como padres".

Celebró que el caso no haya quedado impune y afirmó que ahora apoyará a familiares de otras víctimas en situaciones similares.

Uno de los factores determinantes para la detención de Odermatt, quien estuvo en libertad durante todo el proceso, fueron las acciones de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Junín. Avalaron lo actuado por el Juzgado en lo Correccional 2 de la jurisdicción, que había considerado probada la culpabilidad del policía y lo condenó a 4 años y 2 meses de prisión en noviembre.

El accidente ocurrió la noche del 15 de noviembre de 2020, cuando dos motocicletas colisionaron: una era conducida por Guerrero, quien estaba acompañado por Amado, y sufrió heridas graves, falleciendo 60 días después. La otra moto era manejada por el entonces cabo de la Policía, quien no estaba de servicio en el momento del siniestro y, según se comprobó en la causa, conducía bajo los efectos del alcohol y en sentido contrario.

"Es indudable que el acusado conducía la motocicleta con un nivel de alcohol en sangre de 1,02 gramos por litro, es decir, más del doble del límite permitido en la fecha del incidente", señaló en el veredicto el juez Coppola, quien condenó al agente en primera instancia.