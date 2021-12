Conmoción en Barrio Norte: apareció un hombre muerto en la vía pública

En la previa de los festejos de Navidad, un hecho causó conmoción entre los vecinos de Barrio Norte, cuando un hombre fue hallado sin vida dentro de una carpa que está instalada en la esquina del colegio Carlos Vergara, donde vivía la víctima fatal que estaba en situación de calle.

El dramático episodio ocurrió en la zona de las calles 4 y 35, cuando los integrantes de la ONG Noches Solidarias se encontraban repartiendo viandas. Al llegar hasta donde estaba el damnificado, se toparon con el triste panorama de que la persona que iban a visitar había muerto.

Tras notar que no reaccionaba, se comunicaron con el servicio de emergencias 911 y solicitaron la presencia de una ambulancia. Pocos minutos después, los médicos del SAME se hicieron presentes, observaron que el hombre no tenía signos vitales y luego constataron su deceso.

De acuerdo a lo que trascendió, desde hacía un tiempo los vecinos de la zona no lo veían por el barrio. Ante esta situación, requirieron la realización de las pericias correspondientes para intentar determinar cuáles fueron las causas de su fallecimiento. Por lo tanto, los investigadores se abocarán a dilucidar cómo sucedieron los hechos, aunque todo apuntaría que se trató de una muerte natural.

Aun así, se realizará la autopsia correspondiente con el objetivo de despejar o comprobar cualquier hipótesis que demuestre otro final.