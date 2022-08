Córdoba: Encontraron el cuerpo sin vida de Santiago Aguilera Allende

Encontraron el cuerpo de Santiago Aguilera Allende en un embalse de la zona de Boca de Rio.

El joven de 18 años salió de su casa en Traslasierra el martes y se dirigió hacia lo de un amigo, luego desapareció. El padre de la victima recibió un llamado extorsivo en el que le exigian una gran suma de dinero para poder volver a ver a su hijo sano y salvo.

Ante esta situación, la policia comenzó a trabajar y además ofreció 3 millones de pesos de recompensa para quién aporte datos que ayuden a dar con el chico.

Finalmente, luego de una intensa busqueda, este domingo un baqueano encontró su cadáver en un embalse de Traslasierra, en la zona de Boca del Río.

Si bien falta el resultado de la autopsia, se sospecha que lo mataron y ya hay un sospechoso detenido. Se trata de Walter Gil, un empleado de la empresa de venta de materiales de construcción que pertenece a la familia de Santiago.

Enrique Senestrari, fiscal de la causa, afirmó que ésta persona es la última que lo vió con vida y que tuvo comunicaciones, además se refirió al apuntado diciendo : “Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más”.

Otros detalles que suman a resolver el caso y que se deben tener en cuenta son: la importante lesión en la cabeza que tenía el cadaver al ser hallado y que el joven no se habia llevado la medicación que necesitaba por un transplante de riñon de parte de su mamá.