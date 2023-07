Crucial relato de la mujer que le practicó RCP a Uscamayta Curi

Se llevó a cabo ayer la tercera audiencia por la muerte de Emilia Uscamayta Curi (26), la estudiante de Periodismo que se ahogó en 2016 en la pileta de una quinta de Romero, en el marco de una fiesta clandestina.

Agustina De Cándido, quien le practicó RCP a la víctima una vez que la sacaron de la piscina, relató ante el TOC 3: “Tengo la secuencia perfecta en mi cabeza. Te puedo decir hasta lo que tenía puesto ella cuando la sacaron del agua. Soy muy puntillosa. No había lugar para sentarse en la fiesta, estaba todo embarrado. Fui al VIP, que era el sector de la pileta, me senté y escucho: ‘sáquenla’, ‘sáquenla’”.

La mujer dijo: “Enseguida empecé a hacerle RCP, empezó a largar como crema, baba, y yo la sequé con mi vestido. Viene alguien con rastas, la da vuelta y le empieza a pegar en la espalda, como si estuviera atorada. Yo intenté continuar con el RCP, el pulso era débil y tenía los labios moradísimos”.

Añadió: “No sé quién la agarró de los pies, la tiraron como para abajo, me la sacaron, la cargaron y se la llevaron. Me quedé en shock. Me habían dicho que la ambulancia estaba en la puerta, pero no la vi. Tampoco había guardavidas”.

Por último mencionó que, tras lo ocurrido, se le acercó alguien y le dijo: “Quedate tranquila que llegó bien”. Y contó: “Me regalaron un champagne por haber hecho el RCP, y yo dije que no”.