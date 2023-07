Locura en Punta Lara: 60 personas intentaron incendiar la casa de un ladrón

La noche del pasado jueves en Punta Lara tuvo momentos de tensión máxima, cuando un grupo de vecinos atacó e intentó quemar la casa de un presunto delincuente, al que acusan de estar robando por el barrio. Se trata de un menor de edad, y hubo serios incidentes por enfrentamientos con la Policía.

Las imágenes de lo sucedido se conocieron recién ayer cuando se difundieron algunos videos a través de las redes sociales, los cuales daban cuenta del enfrentamiento que hubo en la zona de 5 y 8 pasadas las 20 del 29 de junio último. Allí se los ve lanzando varias piedras e incluso golpeando a un muchacho de 21 años, que sería familiar del acusado.

Según indicaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, en el lugar se hicieron presentes aproximadamente 60 personas, las cuales llevaban palos y antorchas y se disponían a ajusticiar al sospechoso, pero alguien dio aviso al 911 y alertó a las autoridades.

Precisamente, en ese instante llegó la Policía, por lo que los uniformados intentaron controlar la situación y pusieron bajo resguardo al muchacho atacado, el cual presentaba varios golpes en el rostro. No obstante, la turba no se detuvo y continuó furiosa, por lo que los agentes no tuvieron más alternativa que realizar varias detonaciones con postas de goma, para de esta manera poder dispersar a los revoltosos.

Con la situación calmada, trasladaron al muchacho golpeado hasta el hospital Cestino, donde le realizaron las correspondientes curaciones y se constató que estaba fuera de peligro. De igual modo, el padre del damnificado (que también sería progenitor del menor acusado) aseguró que sus vecinos apedrearon su vivienda y tenían intenciones de incendiarla.

Ahora, autoridades de la comisaría Segunda de Ensenada y de la Unidad Funcional de Instrucción en torno tomaron cartas en el asunto, por lo que el hecho quedó caratulado como “daños y lesiones”, y se iniciaron las correspondientes investigaciones.

“Están cansados los vecinos, porque encima se la da de guapo en el barrio porque sabe que no se lo pueden llevar por ser menor. Va a terminar mal porque siempre vuelve y se manda alguna”, dijo una fuente a diario Hoy, advirtiendo sobre un posible nuevo conflicto.