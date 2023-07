Habló el policía del doble femicidio: “Tengo imágenes del arma en mi mano”

Nazareno Miño declaró ante la fiscal Ana Medina, a cargo de la UFI N° 1, y dio su versión de lo sucedido aquella noche del 27 de junio, cuando asesinó a balazos a su expareja y a su excuñada, además de herir de gravedad al marido de esta última.

El ahora expolicía se refirió a los celos y la manipulación que sufría por parte de su ex, Victoria Díaz. Indicó que, cuando fue hasta la casa a ver a sus hijos e intentó dialogar con ella, apareció su excuñada, Castorina Díaz, y lo atacó con un palo por la espalda.

Eso habría sido en ese momento lo que desató la matanza, ya que Miño relató: “Ahí ya no sé, tengo el arma en la mano, pero ya no sé, tengo imágenes del arma en mi mano, yo apuntando, escucho gritos, gritos, y después no sé qué pasó. Solo sé que estaba en el patio de adelante, vi a mis nenes, les dije vamos y salí con ellos para la calle”.

Asimismo, habría aseverado que ella lo manipulaba: “Por alimentos me descontaban del sueldo el 30 por ciento y ella quería más. Me presionaba con los nenes. No me dejaba verlos”, declaró, y después hizo referencia a la denuncia que tenía por violencia de género, detallando que Asuntos Internos le quitó el arma y lo mandó a una junta médica y psicológica.

Debido a esto, estuvo internado dos semanas en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, hasta que fue dado de alta: “Tuve un brote de emociones”, agregó Miño. Asimismo, detalló que tras los crímenes se llevó a sus dos hijos y llamó a su madre, a quien le contó lo que había pasado.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en una vivienda de la zona de 411 y 157, en donde vivían las víctimas. En ese lugar, el efectivo mantuvo una discusión con su expareja, tras lo cual asesinó de un balazo en la cabeza a ella y a la hermana. Luego le disparó a marido de esta última, el cual permanece internado en grave estado en el hospital de Gonnet.