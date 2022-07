Crueldad hacia los animales: atacó a machetazos a un perro

"Manchita sigue muy delicado, hoy (por ayer) por lo menos quiso tomar un poco de agua y comió”. Así comenzó su relato una joven de Berisso, quien denunció un cruel caso de maltrato animal, en el que un perro terminó gravemente herido tras ser atacado a machetazos.

Según contó la frentista, el incidente se dio el lunes pasado en la localidad de Villa Argüello, en la zona de 8 y 127, cuando dos canes se empezaron a pelear entre sí en medio de la vía pública. Fue entonces cuando un individuo tomó un machete y arremetió contra ambos.

Ambos animales resultaron heridos, pero uno de ellos con muchísima gravedad, aunque permaneció tirado por varias horas.

No obstante, una joven decidió acercarse hasta donde estaban los perros y logró llevar a uno de ellos a la veterinaria, donde le dieron que su pronóstico no es muy alentador. “La infección es grande, su patita trasera está muy mal y comprometida, ya que debido a los cortes no circula bien la sangre y está necrosada”, detalló la mujer.

Asimismo, agregó: “Si no mejora se va a considerar la amputación. Les pedimos por favor que, aunque sea con lo mínimo, nos ayuden a ayudarlo. Ayer (por el miércoles) se dejó un pago de $6.000 en la vete, hoy (por el jueves) tenemos $1.000 en Mercado Pago”.

“Manchita necesita de todos para salir adelante, ya sufrió muchísimo en esta vida y conoció lo peor del ser humano. Quien quiera ayudar también puede acercarse a la veterinaria El Ceibo de 122 ente 74 y 75 y dejar dinero a nombre de él”, completó la chica

Cabe mencionar que aquellos que deseen realizar donaciones pueden hacerlo por los siguientes datos: al correo electrónico asheleendesireeserrano4421@gmail.com; al cvu 0000003100079094179864, Alias cortar.tema.olmo.mp.

Por su parte, en lo que respecta al sujeto que actuó de manera tan despiadada, nada se sabe de él al momento, aunque los vecinos aseguraron que hicieron la denuncia pero “nadie se acercó”.