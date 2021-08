Dalma y Giannina fueron citadas a indagatoria por "hostigamiento digital" hacia Matías Morla

En las últimas horas, se publicó una resolución de parte del Ministro Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que destaca que las hijas de Maradona deberán declarar ante el fiscal Mauro Tereszko el próximo 19 de agosto, en la causa que las involucra por "hostigamiento digital" hacia Matías Morla, ex abogado de Diego Maradona.

La imputación está inscripta en el Artículo 71 del Código Contravencional que dice: "Hostigamiento digital. Quién intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa de 160 a 800 unidades fijas y tres a diez días de trabajo comunitario, más uno a cinco días de arresto".

Es decir que si se comprueba que son culpables, no solo deberían pagar una multa económica sino que deberán hacer tareas comunitarias.

“La presente investigación tiene por objeto investigar si de manera continuada, al menos desde el 06 de diciembre de 2020 y hasta al menos el mes de julio de 2021, Dalma Nerea Maradona Villafañe y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe, a través de publicaciones periódicas y reiteradas mediante las redes sociales Instagram y Twitter, afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla, utilizando para ello sus cuentas oficiales @dalmaradona y @gianmaradona”, reza el comunicado del fiscal.

Son nueve las expresiones que el fiscal anotó en su escrito entre las que destaca: “Dalma Nerea Maradona publicó el 6 de diciembre de 2020 una historia titulada “Mas Cagón no se consigue” destinada a Matías Morla”, “Asimismo, el 8 de diciembre de 2020 desde ese mismo perfil creo otra historia en la que refirió “MATIAS MORLA tu justicia será social manda audios, pedile a las MISERABLES que te defiendan…. TODOS SABEN COMO FUERON LAS COSAS…APARECE VOS COBARDE! Atendeme el teléfono…NUNCA VOY A PARAR”.

A su vez, también cuenta que el 4 de marzo de 2021, desde el usuario de Twitter @gianmaradona, Gianinna Dinorah Maradona Villafañe apoyó y convocó a la marcha que se realizó el 10 de marzo de 2021 en el obelisco a las 18hs, titulado ¡No murió, lo mataron!.

También en otro tuit, Dalma puso en duda la boda de Morla, citando una publicación de su hermana -"Creés que el casamiento de MM oculta una jugada turbia?"- donde contestó: “ya nada me sorprende, pero un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia”.

La defensa dice que luego de la convocatoria a la marcha, a Morla le llegaron más de cien amenazas de muerte a sus teléfonos. “Los hechos así descriptos encuadran en la figura de hostigamiento digital, prevista en el Art. 75, agravado por el Art. 76, inciso 2, por ser cometida con el concurso de 2 o más personas por los que Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe deben responder en calidad de autoras”, dice el fiscal.