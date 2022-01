De no creer: un ladrón cometió un robo callejero a metros de un patrullero municipal

Los robos en la ciudad de La Plata continúan creciendo ya que, pese al cambio del año y la cantidad histórica de ilícitos que se consumaron durante 2021, varios de ellos millonarios (ver página 15), no hay una política seria para combatir la inseguridad. Los delincuentes entran a la cárcel, hablan con la fiscalía penal en turno y salen al día siguiente pero, además de eso, cuentan con numerosas “zonas liberadas” en diferentes puntos, que abarcan prácticamente toda la región. De esta manera, tienen vía libre para cometer todos los atracos que deseen, a sabiendas de que no van a ser arrestados. En el medio, por supuesto, están las víctimas.

Muchos de los ilícitos, tal como lo fue contando Trama Urbana en sus diferentes ediciones, se materializaron en las propias narices de los agentes policiales: ya sea numerarios a pie o frente a patrulleros, que poco hicieron para evitar el cantado desenlace.

Ahora se produjo otro lamentable suceso, en el centro de La Plata y a plena luz del día. Si bien quedó registrado en varias cámaras de seguridad, en donde se ve con nitidez al autor, el mismo por el momento permanece prófugo y ni siquiera fue identificado por las autoridades.

Impunidad total

Todo se produjo en horas del mediodía, cuando un solitario maleante se acercó hasta una bicicleta apoyada en un caño, con candado, en 7 entre 58 y 59. Sin importarle la cantidad de transeúntes que pasaban por la zona, se tomó unos cuantos segundos para apoderarse del rodado. Pero lo más grave fue que lo hizo nada menos que “frente a un patrullero de control urbano”, de acuerdo al propio damnificado.

Por supuesto, los funcionarios municipales no hicieron nada para evitarlo, porque no vieron lo que sucedía a escasos metros de su posición o porque consideraron que no les incumbía la función. Lo cierto es que el malhechor se fue con la bici y se perdió de vista. Su accionar quedó registrado en una filmación, pero no fue suficiente para dar con él.

Y no solo eso, sino que el mismo delincuente había hecho de las suyas minutos antes en una verdulería de 7 y 59, donde también fue filmado.

Recordemos que, como este medio informó de manera acabada en un informe especial, durante todo 2021 hubo en la región (La Plata, Berisso y Ensenada) al menos 69.000.000 ­diferentes hechos que abarcaron entraderas, escruches, asaltos callejeros y a comercios; es una cifra tan escalofriante como histórica.

Sin embargo, tras la llegada del 2022, al parecer, nada cambió.