Defendió a su padre de un robo y le dispararon en la cabeza

"Me dispararon a quemarropa, y solo porque me corrí un poco para un costado puedo contar el cuento”. Con esas palabras, Sergio Fluxa (46) graficó la pesadilla que sufrió ayer a la mañana al defender a su padre de los tres delincuentes que lo estaban asaltando en la puerta de su casa de Tolosa, en un gravísimo episodio de inseguridad que hasta el cierre de esta edición no tenía personas aprehendidas.

Ismael, un jubilado de 73 años, estaba sacando el auto del garaje de su vivienda de 15 bis entre 528 y 529 cuando, a las 9.45, fue abordado por tres ladrones, que llegaron en un viejo Chevrolet Prisma de color gris plata con vidrios polarizados.

Sergio, dentro del inmueble, escuchó el grito de su progenitor y salió corriendo a ver qué sucedía. “Cuando estaba a unos cinco metros del cordón de la vereda, el ladrón que estaba asaltando a mi padre me apuntó y me disparó, sin decirme una palabra. A quemarropa. Vio que estaba yendo y me tiró. Llegué a correrme y por eso no pegó de lleno en la cabeza, porque si no, no contaba el cuento”, narró.

Sin embargo, el proyectil ingresó en su cabeza y allí se quedó alojado, sin que llegara a penetrar en el cráneo, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet. En el nosocomio, el cirujano de guardia determinó que su vida no corría peligro y, tras las curaciones de rigor, fue dado de alta, aunque deberá hacer reposo “y asistir al psicólogo”, debido al trauma por el que pasó.

Auto identificado

Acerca de los malvivientes, se dieron a la fuga y, sobre las 21.30, el propio titular de la comisaría Undécima, Martín Patelli, “se acercó a mi casa para decirme que habían identificado el auto en una cámara de seguridad”, tratándose de un Prisma y no de un Astra, como se informó en un primer momento. En cuanto a la cantidad de hampones, Sergio dijo que “uno bajó para cometer el asalto, y otros dos se quedaron dentro del coche”.

De acuerdo a los voceros policiales consultados, Ismael se preparaba para viajar en su vehículo hasta Capital Federal con el fin de ir a buscar mercadería para el comercio de indumentaria que posee junto a su hijo.

Entonces fue abordado por tres delincuentes que circulaban a bordo de un viejo Chevrolet Astra de color gris plata con vidrios polarizados, que lo amenazaron con armas de fuego y le pidieron la entrega del dinero que llevaba consigo y que le servía para comprar los mencionados productos.

Entonces el hijo de la víctima detectó la maniobra delictiva y salió en defensa de su progenitor. Lo auxilió y, en ese marco, logró que los hampones “cesaran con su accionar ilícito”, de acuerdo a lo aportado por un vocero de la fuerza, en diálogo con este medio.