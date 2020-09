Habló la mujer que fue violada y quemada en Ensenada: “Me arruinó la vida”

Con un desgarrador testimonio, la mujer de 43 años que fue víctima de una brutal violación en su vivienda de la vecina localidad de Ensenada le contó a diario Hoy los tormentos a los que fue sometida. Además, pidió que atrapen al agresor que, desde el momento del ataque, se encuentra prófugo de la Justicia.

El salvaje episodio, que fue primicia de este multimedio en su edición del sábado, sucedió en una casa de las calles Güemes y Joaquín González. En ese domicilio, un sujeto forzó uno de los accesos, y una vez adentro se abalanzó sobre la damnificada, la golpeó en varias partes del cuerpo, la abusó sexualmente y, antes de darse a la fuga, le volcó una olla de agua hirviendo.

Producto de esa agresión, sufrió graves heridas en sus manos y su espalda. Tras la primera protesta exigiendo justicia, en diálogo exclusivo con Trama Urbana, la mujer dijo: “Tengo todos los brazos quemados. No puedo ni siquiera sacarme la ropa interior para hacer pis, ni cocinar para mi hijo”.

Al parecer, eran dos sujetos que circulaban en un auto, del cual uno de ellos descendió y se metió en la propiedad. Sobre el momento preciso del ataque, relató que “me golpeó de todas las formas y después fue a buscar un arma que no tengo, buscaba una 45, pero yo no tengo armas. Luego me golpeaba en la cabeza, las orejas y ojos”.

Pidieron justicia

Los amigos y familiares de la víctima se movilizaron ayer para pedir justicia, exigiendo que detengan al atacante, que está identificado con nombre y apellido debido a que al escapar saltando el paredón, se le cayó el documento. Sin embargo, desde el momento de la escalofriante violación, se encuentra prófugo, por lo que es intensamente buscado.

La damnificada le comentó a diario Hoy que las protestas son para “que esto no siga pasando en ningún lado. Espero que puedan encontrarlo y le den su merecido. Me arruinó la vida, tengo miedo de salir. Yo sé que muchas mujeres pasaron y van a pasar por esto porque no hay Justicia, a cualquier edad nos puede pasar esto”.

La mujer vive con su hijo de seis años y su esposo, quien descubrió lo sucedido cuando fue a verla. Al enterarse, se comunicó de inmediato con el 911 y minutos después se hicieron presentes agentes de la fuerza. Al entrar al inmueble, la vieron sentada en una silla, con varios moretones en su rostro y excoriaciones en su mano derecha similares a quemaduras.

Por lo pronto, los detectives de la DDI Ensenada y del Gabinete contra la Integridad Sexual de esa fuerza comenzaron a investigar y a recoger información para la resolución de la causa.