Delincuentes desvalijaron una cervecería

Entraderas, escruches, robos de bicicletas en las casas y en la vía publica son algunos de los hechos delictivos que suceden a diario en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, en la jornada de ayer el blanco de un grupo de delincuentes fue una ­cervecería, de la cual se robaron una gran cantidad de elementos de valor.



Según indicaron los dueños del lugar, ubicado en inmediaciones de 18 y 70, el hecho ocurrió cuando ellos no se encontraban. Se enteraron de los hechos en la mañana del viernes, cuando los empleados llegaron y notaron un gran revuelo en el interior, además del faltante de diferentes materiales, como el celular del local y otros objetos que utilizaban para llevar a cabo su labor.



Si bien por el momento intentan dar con los implicados, desde el negocio denunciaron lo sucedido a través de sus redes sociales, en donde relataron el robo del que fueron víctimas.



“Estimados clientes, sufrimos un robo por la madrugada y nos quedamos sin nuestras herramientas de trabajo”, puede leerse en la publicación del comercio asaltado. La misma continúa diciendo que “nuestra línea telefónica (Whats­App) ya no nos pertenece; por favor, no respondan ni escriban por esa vía”.



De igual forma, los trabajadores del lugar afirmaron que “ni bien podamos repondremos los canales de comunicación”. Asimismo, también deber recuperarse del golpe sufrido, ya que los hampones se llevaron elementos importantes para el funcionamiento del lugar.

Sin rastros



Al cierre de esta edición, aún no había pistas sobre los autores del hecho, por lo que se desconoce su paradero y su identidad. De igual forma, se está investigando si se trató de un delincuente solo o de una banda de ladrones.



Debido a esto, la Policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones, con el objetivo de poder recabar pistas sobre lo sucedido. También será de vital importancia el testimonio de los vecinos, aunque como el episodio sucedió durante la madrugada, al momento no hay testigos oculares del ilícito.