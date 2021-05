Delincuentes saquearon un comercio

Los comercios de la zona Norte de la región siguen siendo el blanco predilecto de los delincuentes, que en la jornada de ayer atacaron una verdulería ubicada en la zona de Camino General Belgrano y 411 (ex La Garza). Allí, no solo se apoderaron de elementos de valor, sino que también causaron destrozos.



Según trascendió, autores ignorados ingresaron al comercio, tras forzar la reja de una de las ventanas. Una vez en el interior, comenzaron a revisar cada rincón del comercio, dejando un gran revuelo tras su paso y apoderándose de todo lo que encontraban.



Sin preocupación de ser atrapados, los implicados se tomaron su tiempo para cometer el ilícito y terminaron llevándose varios cajones con mercadería, una balanza electrónica y todo el dinero en efectivo que había en la caja registradora, cuya cifra no trascendió.



Una vez consumado el hecho, los hampones escaparon del lugar, presuntamente a bordo de un vehículo, aunque ese dato no fue confirmado por fuentes oficiales. Asimismo, los propietarios del negocio no se enteraron del robo hasta horas después de lo sucedido, cuando fueron al lugar a abrir como cada jornada.



Si bien se dio aviso a la Policía, al cierre de esta edición no había pistas sobre los autores del hecho y los mismos continuaban siendo intensamente buscados por las autoridades.

Los locales de la zona, devastados



Cabe recordar que, tanto en Villa Elisa como en City Bell, se registraron varios robos a comercios, los cuales fueron saqueados por diferentes delincuentes. De estos hechos, los más recientes ocurrieron el pasado jueves, cuando maleantes asaltaron tres comercios de la zona de Camino General Belgrano y calle 445, actuando durante horas de la noche.



Según denunciaron los propios vecinos del barrio, los hampones “hicieron un tour para robar”, ya que atacaron negocios a pocas calles de distancia y con escasos minutos de diferencia. En las imágenes aportadas por los frentistas puede verse cómo forzaron la entrada de un supermercado.



Asimismo, este multimedio había informado que un raid delictivo similar ocurrió el lunes, cuando ladrones atacaron una casa de fibrofácil, una fiambrería y una pollajería de la zona de Arana y Centenario.

En ninguno de los episodios mencionados hubo detenidos.