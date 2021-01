Denuncian a un masajista por abusar sexualmente de una mujer

Una mujer de 37 años denunció a un masajista que abusó sexualmente de ella en una vivienda ubicada en la calle 43 entre 19 y 20, de La Plata. El agresor tiene varias denuncias por violencia de género.



“Esto ocurrió el viernes, en mi casa, y con mis hijos. No sé si esta persona se percató porque estaban jugando en su habitación. Estoy esperando que la justicia me de alguna respuesta”, manifestó Leila en diálogo con C5N.

Luego de realizar la denuncia policial contra Sebastián Barros, la víctima contó lo que le sucedió a través de sus redes sociales, y agregó: “Me contactaron algunas chicas que sufrieron maltratos de esta persona. De hecho tiene una perimetral con una ex pareja que es reciente”.

“Espero que hagan algo con esto urgente porque creo que es una persona peligrosa. No me voy a quedar callada porque creo que esto puede terminar en un femicidio”, remarcó Leila.

Al ser consultada sobre cómo había conocido a su abusador, la mujer contó que: “En julio tuve una cena en la casa de una amiga, llegué y esta persona estaba y hablé como uno habla con un desconocido. Por lo que me percato después, me había contactado desde su Instagram de masajista y había varios mensajes con emojis, los que nunca contesté”.

“El jueves de la semana pasada me escribe mientras estaba en mi programa de radio, y me cuenta que estaba retomando su actividad de masajista y me preguntó si le podía dar una mano. En ese momento, coordinamos por una sesión de masajes para el viernes que es cuando se desencadena todo esto”, añadió.