Desmintieron que los restos óseos hallados pertenezcan a Facundo: recién se sabrá el miércoles

MAMÁ DE FACUNDO: "NO SE HA CONFIRMADO EL ADN"



"Me han llamado del Instituto de Antropología Forense y me ha llamado también la jueza Marrone diciéndome que esto son mentiras. Hasta el miércoles no van a estar los resultados", expresó Cristina Castro (@Cristin96056904) en @C5N pic.twitter.com/8Bw42QYvD7