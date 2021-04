Desvalijaron la casa de un docente en Villa Elvira

Un docente de la localidad de Villa Elvira fue víctima de la delincuencia cuando desconocidos se metieron a su vivienda y se llevaron prácticamente todo lo que tenía. “Hoy en día dejar la casa sola por una hora es un riesgo”, dijo el damnificado.

Según relató el damnificado, se fue de su hogar de 4 y 80 bis hasta una de las escuelas donde da clases. “Salí dos horas a una de las escuelas donde trabajo y cuando regresé me di cuenta que me desvalijaron. Fue alrededor de las 19, cuando estaba trabajando y unos delincuentes, aparentemente tres masculinos, entraron a mi departamento y se llevaron todo”, contó el hombre.

Siguiendo con su relato agregó: “Más allá de lo que me robaron y que no voy a poder recuperar, estén atentos, vecinos”. Entre lo sustraído, los hampones se llevaron una computadora de escritorio (herramienta esencial de trabajo de la víctima), su bicicleta, todo el efectivo que había en el lugar, tarjetas de débito y varios electrodomésticos.

“Ahora me tengo que mudar por temor a que pase de nuevo. Sé que en el barrio en este último tiempo están sucediendo muchos hechos similares, robos incluso a mano armada”, aseveró el profesor, y concluyó: “Los ladrones están al acecho”.

Cabe mencionar que por el momento no hay detenidos ni pistas que puedan dar con el paradero o identidad de los implicados. De igual forma, la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona, lleva adelante la investigación.

Otro hecho en City Bell

Por su parte, en la mañana de ayer, desconocidos rompieron los vidrios de un kiosco ubicado en City Bell, más precisamente en la zona de 462 y 17.

Tras ganar el interior, los bandidos se llevaron la suma de 2.000 pesos en efectivo, una computadora, un parlante, auriculares, varios cigarrillos y barbijos, entre otros elementos de valor.