Delincuentes acechan a los vecinos

Un barrio de la localidad de San Carlos se encuentra bajo el acecho de un grupo de delincuentes, que merodean por la zona e intentan meterse en las casas. A pesar del reiterado reclamo de los frentistas, al momento no hay ningún detenido.



Algunos de los damnificados realizaron sus descargos en redes sociales e incluso publicaron distintos videos de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, donde se los puede ver movilizándose en un automóvil de color blanco y queriendo ingresar a diferentes propiedades en la zona de 528 y 134.



En dichas grabaciones se ve a los hampones dar vueltas por diversas calles del barrio a altas horas de la noche y, de vez en cuando, se detienen en algún lugar que eligieron como blanco.



Los individuos entonces descienden del rodado, aparentemente un Fiat Duna o Uno, y se dirigen corriendo hasta alguna casa para intentar ingresar por la fuerza.



Precisamente, el hecho más reciente se registró en la noche del sábado, cuando pasadas las 2 de la madrugada una de las cámaras captó a los hampones llevando a cabo su plan. Sin embargo, sus intenciones se vieron frustradas ya que un perro guardián terminó poniéndolos en fuga.



No obstante, ese no sería el único episodio que ocurrió en las últimas horas y de hecho los frentistas asumen que los individuos estarían involucrados en otros robos en el vecindario. De igual forma, dichas teorías aun no fueron confirmadas de forma oficial y aun todo el procedimiento está en plena investigación.



“Los delincuentes andan sueltos por donde quieren y nosotros somos los que tenemos que estar encerrados”, manifestó indignado uno de los frentistas, quien prefirió preservar su identidad por temor a represalias y que además añadió: “ya no sabemos qué hacer, por suerte esta vez no pudieron llevarse nada”.



Por el momento, si bien los implicados quedaron filmados por las cámaras de seguridad, al momento no hay ningún detenido. De igual forma, se está investigando para poder establecer la identidad o paradero de los sospechosos. Mientras tanto, la preocupación de los vecinos en el barrio sigue estando presente.