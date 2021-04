Abusó de su propia hija de 5 años

Vecinos de la localidad de Melchor Romero no salen de su conmoción tras conocerse un aberrante episodio de abuso sexual. Un hombre de 51 años fue descubierto abusando sexualmente de su propia hija, una pequeña de apenas 5. El sujeto quiso escapar del lugar, pero logró ser capturado.



Según informaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 528 y 177, cuando un albañil fue hasta la casa de su amigo, domiciliado a pocos metros. Aparentemente, era habitual que el vecino vaya a visitar al sujeto sin previo aviso e incluso ingresar a su hogar, pero en esta ocasión se encontró con algo inesperado.



Cuando el albañil entró a la propiedad del sospechoso vio una horrenda y aberrante imagen. “Según el denunciante, el implicado se hallaba junto a la niña, ambos semidesnudos en el baño de la finca, encontrándose el masculino con su miembro erecto”, contó a este multimedio una fuente, quien agregó que en ese momento el vecino comenzó a increpar al depravado.



Indignado por lo que acaba de presenciar, el frentista dio aviso de inmediato al 911 y, mientras esperaba el arribo de los uniformados, comenzó a increpar a su amigo. Fue en ese momento que el pervertido se empezó a poner nervioso e intentó escapar del lugar. No llegó muy lejos, ya que en ese momento apareció un patrullero e impidió la fuga del hombre, siendo reducido por el personal policial. Se procedió a su aprehensión y traslado a dependencia dela comisaría Decimocuarta, con jurisdicción en la zona.



Ya en la seccional el individuo fue imputado por el delito de “abuso sexual calificado” y quedó a disposición de la Justicia, manteniéndose comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción número 17, la cual avaló dichas diligencias. Asimismo, se dio intervención al Gabinete de Abuso Sexual de La Plata.



Cabe mencionar que a la pequeña se le realizarán las evaluaciones médicas correspondientes a fines de establecer posibles abusos de vieja data. Asimismo, según testimonios recabados por los vecinos de la zona, estos presumían que algo pasaba con la menor ya que con 5 años la misma aún no habla y tiene serios problemas de entendimiento.