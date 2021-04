Robaron en La Loma un Citroen C4 hace una semana, y con ese auto perpetraron nuevos ilícitos

En la edición del pasado sábado, Trama Urbana informó en exclusiva el violento robo que sufrieron dos hermanos en el barrio de La Loma.

Dos ladrones armados los apuntaron en 48 entre 24 y 25, los amenazaron cuando se estaban por subir a un auto Citroen C4 Lounge de color negro, les quitaron dinero, celulares, billeteras, documentación personal, relojes y huyeron con el vehículo.



A casi una semana del suceso, el coche no solo no apareció sino que, con él, los atracadores cometieron nuevos ilícitos en las calles platenses. La madre de las víctimas se comunicó con diario Hoy para relatar que uno de los ataques que se hicieron con el rodado fue en 6 y 37, en pleno Barrio Norte. Y también en esta oportunidad el caso se mantiene impune. El incidente de inseguridad, uno más en la región, que vive una de sus peores épocas, se materializó la noche del martes. “Es indignante que la Policía no pueda dar con esta gente que anda por la ciudad robando impunemente. La verdad es que ya estamos cansados de tanta inseguridad”, se lamentó.



A su vez, las autoridades de la Fuerza analizan si el asalto a mano armada que sufrió un peatón en 49 entre 26 y 27 el miércoles a la noche, alrededor de las 21, también fue perpetrado por los mismos autores. El damnificado, de 33 años, se puso en contacto con este diario para narrar su magra experiencia: “Dos personas armadas, que iban en un auto de alta gama de color oscuro, me pegaron una trompada en el estómago y me sacaron lo que llevaba encima, mientras me apuntaban. Tenía mi teléfono, una riñonera con unos $2.000 porque iba a un cumpleaños y mis documentos”, contó.

Consumado el hecho, se subieron al vehículo “y agarraron 49 de manera descendente”, perdiéndose de vista.