Asaltaron a mano armada un kiosco del centro dos veces consecutivas

Pese a encontrarse en pleno centro platense, un comercio fue blanco de la delincuencia no en una sino en dos ocasiones.

Ladrones a mano armada asaltaron al empleado y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.



Hasta el cierre de esta edición, las autoridades policiales no habían logrado dar con los implicados, que quedaron registrados en una cámara de seguridad.



La bestial ola de atracos en la ciudad continúa firme, sin que ninguna medida policial -como los enroques de comisarios- pueda ponerle un freno. En esta oportunidad, dos hampones armados ingresaron la tarde del miércoles a un kiosco de diagonal 74 entre 49 y 50. Uno de ellos entretuvo al empleado y el otro dio la vuelta y enfiló hacia la caja registradora, de la que se apoderó de los $17.000 que había dentro. La víctima no tardó en descubrir la maniobra pero entonces los malvivientes lo amenazaron y lo encerraron en la parte trasera del local, para luego escapar por la puerta principal con total impunidad.

Ni una pista



Claro que no se trató de nu hecho aislado, ya que la noche del vienes había sucedido un suceso similar cuando un solitario caco entró al comercio y simuló ser un cliente. Agarró una botella de Coca-Cola de la heladera y se acercó al mostrador para pagar. Sin embargo, no lo hizo, extrajo de entre sus ropas una pistola y apuntó a quien allí se encontraba trabajando, a la vez que le dijo: “Dame toda la plata”.



El muchacho obedeció de inmediato y le entregó los $13.000 de la recaudación, entre otros elementos de interés. Con el botín en su poder, el malhechor escapó a las corridas por la diagonal, en dirección a calle 12.



Si bien los asaltos quedaron grabados en una cámara de seguridad del propio kiosco que ya está en poder de la Justicia, nada se sabe de los implicados. “No tenemos todavía pistas para dar con ellos”, admitió un vocero, indignado.



Agentes de la comisaría Primera tratan de ubicar a potenciales testigos, sobre todo teniendo en cuenta que el segundo ilícito fue perpetrado a plena luz del día, y en un sitio altamente concurrido.



Los vecinos del área, molestos con el accionar policial, indicaron: “Esto no es casualidad, porque no podés cometer dos robos en cinco días en esta parte de la ciudad y que no te agarren. Pasa que los delincuentes trabajan para la Policía, y estos liberan la zona. Estamos cada vez más desprotegidos”.