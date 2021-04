Robaron en una peluquería de Villa Elisa: “La Policía es una vergüenza”

Una peluquería de Villa Elisa se convirtió en el nuevo blanco de la delincuencia cuando un grupo de ladrones ingresó a su interior y se llevó dinero en efectivo y diferentes elementos de valor, para después darse a la fuga y permanecer prófugos hasta el cierre de esta edición, informaron fuentes policiales.



El incidente de inseguridad se registró durante la madrugada de ayer en el comercio emplazado en 421 y 3, a metros de los monoblocks y frente a la escuela número 24. Los hampones, se desconoce hasta el momento cuántos, actuaron cuando el lugar estaba cerrado. De acuerdo a los vecinos de la castigada zona -como todo el sector norte platense-, los hampones rompieron los candados de la reja y luego el vidrio de la puerta para poder entrar, sin llamar la atención de los frentistas.



Con la situación dominada, se dedicaron a recorrer cada rincón hasta encontrar la plata que allí había. Sin embargo, no conformes, también se adueñaron de un televisor y algunas herramientas. Con eso en su poder, huyeron con rumbo desconocido.



El propietario, al anoticiarse del suceso, resolvió no abrir la peluquería, por lo que además perdió al menos un día de trabajo, además de lo material.



Los residentes del área, hastiados de los robos bajo cualquier modalidad, volvieron a poner el grito en el cielo para que las autoridades policiales hagan algo. “Qué tristeza, cómo están robando en Villa Elisa. Todos los días hay un asalto”, comentó uno. Otro, en diálogo con diario Hoy, sentenció que “ya no sabemos qué más hacer. Si hacés la denuncia, perdemos una, dos y hasta tres horas de nuestro tiempo, porque eso tardan en tomarla, y nunca pasa nada. Nunca encuentran a nadie. Y si no la hacés, no queda asentado el hecho y a ellos les conviene para que las estadísticas no les arrojen números negativos. Es una vergüenza esta Policía”.