Un auto se estrelló contra una casa

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata registraron un accidente entre dos vehículos en la intersección de la avenida 25 y la calle 42. Pero lo más impactante del hecho fue que uno de automóviles terminó subiendo a la vereda y chocando contra el frente de una propiedad.



Al observar lo acontecido en tiempo real, agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna dieron aviso de inmediato al 911, por lo que minutos más tarde arribaron a la escena un móvil policial acompañado de una ambulancia del SAME.



Los uniformados se entrevistaron con los damnificados y rápidamente el personal médico revisó a los heridos, aunque no hubo necesidad de realizar ningún tipo de traslado ya que sus lesiones no revestían gravedad. Asimismo, el rodado que impactó en la vivienda no llegó a ocasionar daños de consideración, como tampoco a lastimas a alguno de los moradores.



Por último, arribó personal de la Dirección de Tránsito, mientras que los accidentados aguardaban a los peritos e intercambian documentación. De igual modo, el tránsito se vio interrumpido por varios minutos hasta que se retiraron los vehículos.