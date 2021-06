Detienen al exmarido de la mujer asesinada dentro de un auto

Los investigadores del crimen de Marcela Rota, la mujer de 44 años que fue hallada con un balazo en el pecho dentro de su auto en la localidad bonaerense de Ciudadela hace 10 días, detuvieron a su expareja. En principio es en el marco de una causa paralela que se inició por presuntas amenazas y lesiones que sufrió la víctima en 2015.



La captura de Santiago Nicolini, un médico de 46 años, se concretó en una embarcación ubicada en el muelle del barrio Marina Golf del partido de Tigre.



El fiscal de la causa había ordenado su aprehensión luego del testimonio de amigos y familiares de la víctima, y del análisis de los celulares, tanto de ella como de él. En ese sentido, la hermana de Marcela había señalado los distintos hechos de violencia de género generados por él ante su expareja, madre de su hija de 8 años, durante varios años hasta que se separaron.



Entre las pruebas obtenidas en el teléfono de la damnificada se observaron viejas fotografías suyas exhibiendo lesiones de varias partes de su cuerpo, por lo que la fiscalía intenta establecer si se trataron de agresiones que padeció y que no fueron denunciadas en su momento. También hay imágenes de Nicolini y de la hija del matrimonio con armas de fuego.



Tras ello, se materializaron dos allanamientos en el domicilio del profesional, en un barrio privado de Tigre, y en su consultorio de Capital. De la vivienda se incautó un rifle de aire comprimido con silenciador y municiones, dos notebooks, tres tablets y tres celulares. De su lugar de trabajo, tres computadores personales, un móvil y un reloj celular.



A Rota la mataron de un tiro y, si bien la principal sospecha está orientada a un intento de robo, los pesquisas no descartan un posible femicidio ante la denuncia de los familiares de que la mujer había padecido violencia de género por parte de su ex.