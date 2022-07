Discutió con su hermano y prendió fuego la casa

Una violenta pelea entre hermanos se registró en las últimas horas en la localidad platense de City Bell. Por cuestiones que están bajo investigación se produjo una fuerte discusión entre dos jóvenes y uno de ellos, antes de irse, prendió fuego la casa. Los Bomberos tuvieron que intervenir y los médicos asistieron a la víctima, que presentaba algunas lesiones en su cuerpo producto de quemaduras sufridas.

De acuerdo a lo informado por las fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la mañana de ayer en una propiedad ubicada en la zona de las calles 6 entre 470 y 471. Alertados por un incendio en proceso en esa dirección, los uniformados se dirigieron hasta allí para corroborar la denuncia. Al llegar notaron que las llamas continuaban expandiéndose en una precaria finca de madera.

Escasos minutos después salió un joven de 19 años, quien le comentó a los oficiales que momentos antes había mantenido una discusión con su hermano y que este último, antes de retirarse había iniciado el incendio con él todavía adentro. Si bien las circunstancias del episodio no estaban del todo claras, se cree que las intenciones del acusado eran hacerle daño al damnificado que, afortunadamente, pudo salvarse.

Para poder controlar la situación, los numerarios solicitaron la presencia de los Bomberos y una dotación batalló arduamente hasta que finalmente pudieron sofocar el foco ígneo.

De todos modos, la vivienda ya había sufrido pérdidas materiales y un importante deterioro en sus instalaciones de madera.

Búsqueda del sospecho

En ese marco, con las características físicas del implicado, los agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Décima, comenzaron a realizar un rastrillaje en los alrededores del lugar del hecho para poder capturarlo. Tras una recorrida por el barrio, los efectivos policiales lograron hallarlo en inmediaciones de las calles 13 y 472, por lo que procedieron a colocarle las esposas y luego lo trasladaron hasta la seccional.

Con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción el turno, el joven de 18 años resultó aprehendido y quedó imputado en una causa que fue caratulada como tentativa de homicidio. Por su parte, su hermano fue atendido en el domicilio por los médicos que arribaron en una ambulancia del SAME ya que presentaba quemaduras de distinta gravedad en su rostro. De todos modos, no revestía peligro por lo que no requirió su traslado.

En cuanto a la situación, con la investigación en curso se intentará determinar las causas que originaron la discusión y el posterior ataque. Por lo pronto, en el lugar actuó el personal de la Policía Científica y los peritos de los Bomberos, quienes realizaron las tareas de rigor correspondientes.