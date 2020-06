Doble crimen de Gorina: juicio abreviado y una insólita condena con reducidas penas a los asesinos

En una insólita, polémica y cuestionada medida, uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en nuestra ciudad se resolvió a través de un juicio abreviado. En este los dos sospechosos de asesinar a balazos a una pareja de profesionales en Gorina fueron condenados a 15 y 13 años y medio de prisión, en un fallo que no dejó satisfechas a las familias de las víctimas quienes, por lo tanto, apelarán.



Sergio Maydana y su mujer Flavia Rodríguez, agente policial que cumplía funciones en la comisaría Decimotercera ubicada en Gonnet, mataron a tiros a sus amigos, el cirujano plástico Guillermo Luna y la cosmetóloga Laura Favre, en 490 entre 136 y 137, durante la noche del 22 de agosto de 2016.



Los cuerpos fueron encontrados dentro de la camioneta Kia Sorento de las víctimas, que apareció chocada contra una torre de alumbrado luego de haber derribado dos postes. Ella estaba en el asiento del acompañante y él, entre las butacas traseras y el baúl, atado de pies.



Los investigadores determinaron que el matrimonio ultimado había estado esa noche con los responsables del hecho, a quienes pasaron a buscar por un determinado lugar y los subieron al vehículo. Allí se inició una discusión por cuestiones económicas, ya que los criminales le debían una fuerte suma de dinero a la otra parte, de la que no se podían hacer cargo. Ante eso, los sorprendieron y los atacaron por la espalda, en una clara maniobra de saña y alevosía que la justicia platense, a la hora de elevar la causa a juicio y en la posterior condena, no vio.



El fiscal Jorge Paolini se puso de acuerdo con los abogados defensores y planearon un juicio abreviado por el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, donde se determinó que Rodríguez sea condenada a 13 años y medio y Maydana a 15, estando la jueza de Garantías, Carmen Palacio Arias de acuerdo aunque puso reparos por el monto de la pena.

Marcelo Peña, abogado de la madre de Luna, indicó que apelará el fallo porque se trata de un homicidio premeditado y alevoso que le corresponde una pena de prisión perpetua.

Duros testimonios

En diálogo con Trama Urbana, Peña aseveró: “El fallo no está firme porque ya apelé. Voy a impugnar ante el Tribunal de Casación la condena por no haberse interpretado legalmente no solo la mecánica del hecho sino la condena en sí. Es una condena irrisoria en relación a cómo sucedieron los hechos, la maniobra macabra de matar a dos personas desde atrás de manera engañosa”.



Y añadió: “Quiero recalificar la conducta legal por la alevosía y ensañamiento. Estoy intentando revertir que esto sea para una prisión perpetua y no 15 años. Eso fue un acuerdo que formalizó Paolini con el defensor oficial de Rodríguez y el abogado particular de Maydana”.



De no modificarse la pena, Rodríguez podrá pedir salidas transitorias en apenas dos años y medio, ya que hace cuatro que está detenida. Ambos cayeron tres meses después de los asesinatos, en una pensión de Bernal y, para entonces, tendría la mitad de la condena cumplida.



También ante este diario, Vilma, la progenitora de Luna, se mostró devastada por la decisión judicial: “Estoy muy triste, nunca imaginé que este brutal crimen de mi hijo y Laura sería tomado con tanta liviandad por la justicia. Los fusilaron por la espalda, a 20 centímetros, dentro de una camioneta”.