Dos baleados durante los festejos de Argentina en Villa Elisa

Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial de Catar 2022 se tiñeron de sangre después de un salvaje episodio que tuvo lugar durante la noche del sábado en la localidad de Villa Elisa, en donde al menos dos personas resultaron baleadas.

“Dos heridos de balas en los festejos del puente en Villa Elisa”, dijo una testigo del hecho, que agregó: “Es una chica que tiene una orificio de entrada en la pierna y un chico que tiene un orificio de entrada y salida en la rodilla”.

Cabe mencionar que el brutal hecho tuvo lugar en la zona de Arana y Centenario, pasadas las 21:00. Asimismo, otra frentista detalló que en realidad eran cuatro los lesionados. “Hubo otros dos heridos por esquirlas. La verdad que da bronca que un festejo tan lindo sea estropeado por unos inadaptados sociales”, explicó.

En cuanto a lo que realmente pasó, según indicaron fuentes consultadas por Trama Urbana, todo se habría debido a un ajuste de cuentas por un tema relacionado a drogas y una supuesta deuda. “Se trató de una pelea, uno sacó un arma e hirió a una mujer en la pantorrilla y a un hombre en la rodilla”, contaron.

También aseveraron que “ambas heridas resultaron ser leves, los atendieron en el hospital y se fueron de alta horas después”. Además, en cuanto al autor del hecho detallaron: “Se identificó al que discutió y disparó y estamos intentarlo localizarlo”.

Esto significa que al cierre que al cierre de esta edición el implicado seguía siendo intensamente buscado por las autoridades, aunque todavía se desconocía su paradero. Tomó intervención la comisaría Decimosegunda, la cual cuenta con jurisdicción en la zona, y la UFI en turno, que avaló lo actuado.

Otro herido en Romero

Asimismo, fuentes médicas indicaron a diario Hoy que ingresó un herido de bala al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y que su estado sería delicado. Si bien sucedió el sábado por la noche, trascendió recién ayer y no se conocieron mayores detalles.

No obstante, al ser consultados al respecto, voceros oficiales aseguraron que no tenían conocimiento del hecho y que no había denuncia correspondiente. Debido a esto, el caso continúa siendo una incógnita.