Dos ladrones encañonaron a la empleada de una pañalera en Tolosa

Dos bicichorros perpetraron un violento robo ayer a la mañana en un comercio de Gonnet y escaparon con la recaudación, elementos de valor y hasta un televisor, informaron fuentes policiales.

Los ladrones se acercaron cerca de las 10:30 hasta la pañalera ubicada en 520 entre 5 y 6. Como la puerta estaba cerrada con llave, uno de ellos se presentó, la empleada le abrió y entonces él la trabó con la pierna y le permitió el ingreso a su cómplice.

Una vez adentro, sacaron armas y encañonaron a la mujer, para después comenzar a despojarla de sus cosas. Además del celular y la plata que encontraron en la caja, se apoderaron de un tele que había en el local y se fueron con rumbo desconocido, a bordo de la bicicleta.

Pese a lo llamativo que resultaba verlos en el rodado con el aparato tecnológico, a nadie le llamó la atención y los policías caminantes que circulaban por la zona, al parecer, tampoco los advirtieron.

Kiosco cerrado por los atracos

No se trató de un hecho casual ni mucho menos; los vecinos y comerciantes del área señalaron: “Hay muchísima inseguridad acá”. Refirieron: “Hay entraderas y robos de todo tipo. Por ejemplo, el kiosquero tuvo que poner el fondo de negocio a la venta porque lo asaltaron varias veces y no quiere saber nada más”, dijo un hombre que tiene su propio emprendimiento. Luego, señaló: “Trabajo hasta las 15 porque no quiero estar más, por miedo”. En tanto, una residente de la zona dijo que la misma es muy insegura.

Los frentistas aseguraron que en los últimos 20 días delincuentes ingresaron a una librería y le clavaron una tijera a la empleada, mientras que en una casa de venta de alimentos para mascotas balearon a una persona dentro del local.

El kiosquero que resolvió cerrarlo contó que en un año sufrió tres asaltos: a las 18:45, a las 15 y a las 8:45 de la mañana. En todos los casos actuaron dos personas armadas que se apoderaron de la recaudación, su teléfono, anillo, pulsera y hasta un fernet. Ante Diario Digital de Gonnet admitió: “Quedé mal de la cabeza, tengo pánico y estoy yendo al psicólogo. Es por culpa de la inseguridad, no te dejan trabajar, no te dejan progresar. Escucho una moto y me doy vuelta. No puedo seguir, me da mucha impotencia”.

Pese a la gravedad de los hechos, hasta el momento los encargados de la seguridad no pudieron dar con los implicados, que permanecen prófugos. Los comerciantes aceptaron que hay dos caminantes “haciendo rondines”, pero también son conscientes de que eso no es suficiente. “Cuando se alejan de calle 2 a calle 6, roban en 2 y no les da tiempo a actuar. Es así”, se lamentaron.

En tanto, sujetos desconocidos se robaron ayer a la mañana, entre las 10 y las 11, un auto Renault Corsa que estaba estacionado en 35 entre 16 y 17. El suceso quedó registrado en una cámara de seguridad, mediante la que se ve el momento en que los cacos se llevaron el coche y, al ponerlo en marcha, casi lo chocan contra otro que venía circulando.