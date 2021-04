El acusado cargó contra el juez y trató de “inmoral” a la querella

En el marco del juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral Federal n° 2 de La Plata a Rubén Carrazzone (66), el abogado acusado del femicidio de su esposa, Stella Maris Sequeira (60), ayer se realizó la segunda audiencia la cual continuó con el descargo por parte del imputado.



Respecto del último día que fue vista Sequeira en su casaquinta de calle El Ombú 786, el 29 de diciembre del 2016 en la localidad bonaerense de Ezeiza, su marido dijo que “no es extraño que Stella haya pasado la noche con alguna amiga. No cabe ninguna duda que (la mujer) tomaba alcohol y pastillas para adelgazar; es adicta”, señaló el acusado.



Con referencia al Miguel Ángel Franco, quien estuvo detenido por la desaparición de Sequeira y después fue liberado, el abogado indicó que habló con éste por teléfono “porque yo estaba en capital y a él lo llevaba la familia” a Moreno para ayudarlo a encontrar a su mujer. En este marco, el acusado volvió a cargar contra la querella, representada por Solange Ponzo (33), hija de Stella con su anterior pareja.



“La querella no puede exceder los límites de la ética profesional. (Ésta) con sus actos puede elegir el rumbo de las acciones”, sostuvo el imputado, al referirse también a María Hermida Leyenda, abogada de Ponzo, al reconocer que por la labor realizada por la letrada él está detenido en el complejo de Ezeiza desde el verano del 2018.



“En la primera declaración indagatoria, Franco dijo que no tenía nada que ver. Después lo cambió y expresó: “Carrazzone quería sacarle dinero a la mujer y me dio un cheque. En realidad, Franco cambió su testimonio por pedido del fiscal (Leonel Gómez Barbella) y del juez de instrucción, Alberto Patricio Santamarina.

A ellos no les importaba Stella, lo que querían era meterme en cana. Entonces le cambiaron la carátula a Franco por encubrimiento, sin ningún auto de mérito”, afirmó el abogado.



Con referencia a la declaración de Ponzo, el imputado sostuvo que “se gesta esta acusación en violencia de género porque no han podido encontrar un móvil. Se ha inventado problemas económicos que no tengo, y supuestos amoríos”. Y mencionó que “Solange es adicta a las drogas. Stella y Ponzo estaban distanciadas. Ella fue quien agredió a Stella”.



Ante la pregunta de uno de los jueces del Tribunal, sobre cómo estaba vestida Sequeira el último día en que se la vio en su casaquinta, Carrazzone se mostró dubitativo: “No recuerdo. Sí (el vestuario) salía de su línea de estar siempre maquillada, estaba muy acalorada y sencilla. Tenía una blusa media floreada”, dijo. Luego, el acusado aclaró que “era como una camisa de seda” lo que tenía puesto su mujer.